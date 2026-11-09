LEFFEST: Elon Musk vive num jogo de video?

Chama-se Musk, tem realização de Alex Gibney, e é um dos grandes documentários dos últimos anos. Quando consultamos o calendário do LEFFEST (Lisboa Film Festival, a decorrer até dia 15), encontramo-lo citado em duas zonas da respectiva programação: as ante-estreias (embora o respectivo distribuidor, Universal Pictures, ainda não tenha anunciado a data de lançamento) e o ciclo sobre as atribulações humanas da vida moral, intitulado “(i)moralidades”.Estamos, de facto, perante um genuíno conto moral sobre os poderes de Elon Musk, multimilionário cuja excentricidade não passa de um rótulo mediático. Em boa verdade, ele está indissociavelmente ligado às convulsões do nosso presente, da evolução tecnológica ao jogo político, passando pela indústria automóvel — revelado em setembro, no Festival de Veneza, Musk poderá ser descoberto esta segunda-feira, 9 de novembro, no LEFFEST, em sessão agendada para a Culturgest (19h00).Gibney, convém lembrar, está muito longe de ser um cineasta estranho a este “modelo” de abordagem. A saber: um retrato de uma celebridade cuja identidade excede, e muito, as imagens mais ou menos caricaturais que tendem a “resumir” as suas actividades. Ele é, afinal, um autor “oscarizado” pelo seu filme Um Taxi para a Escuridão (Melhor Documentário de 2007), elaborado a partir dos relatórios que denunciaram as formas de violência aplicadas por militares dos EUA em interrogatório de prisioneiros, durante a guerra do Afeganistão. Na sua filmografia encontramos também títulos tão invulgares como A Mentira de Armstrong (2013), sobre as práticas de doping do ciclista Lance Armstrong, Steve Jobs: The Man in the Machine (2015), revendo a trajectória do fundador da Apple, ou ainda, mais recentemente, Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie (2026), escapelizando o atentado de que foi alvo o escritor de Os Filhos da Meia-Noite.Não se julgue, por isso, que estamos perante uma mera colagem de materiais de arquivo, repetindo clichés televisivos sustentados por uma voz “off” banalmente descritiva. Esta é uma pesquisa de um cineasta que, à partida, nos dá conta de uma vontade de investigação enraizada numa perplexidade como tanto de jornalístico como de filosófico: como entender os contrastes e contradições de um homem que, a par do seu gigantesco poder económico, está envolvido na exploração espacial (SpaceX), criou um automóvel (Tesla) e chegou a ser conselheiro de Donald Trump (de quem viria a afastar-se na sequência de um conflito vivido, em grande parte, através dos meios de comunicação)?Simplificando, podemos dizer que Gibney faz o seu filme num misto de fascínio intelectual e perturbação moral. Ele descobre, afinal, que os projectos mais ou menos delirantes de Musk (pontuados pelos desastres aparatosos dos primeiros foguetões que produziu) não são estranhos a uma inusitada ética primitiva que o leva a assumir-se como personagem de um jogo de video — ele admite mesmo que a “realidade” tal como a descrevemos pode ser um logro, porque “talvez vivamos numa simulação”. Ou, no resumo proposto por Gibney, como se estivéssemos “encurralados numa espécie de jogo de video existencial”.Há qualquer coisa de impressionante (e, de algum modo, intimista) na encruzilhada de memórias filmadas e depoimentos de pessoas que, do mundo profissional à vida privada, lidaram com Musk. Gibney é também um mestre da montagem de materiais informativos muito diferenciados, neste caso expondo uma personalidade enredada numa inquietante dimensão utópica. Diz Musk: “Tesla tenta garantir que as coisas sejam seguras para o futuro da Terra. SpaceX é sobre um futuro para além da Terra.”.LEFFEST: para redescobrir a arte documental de Errol Morris.LEFFEST celebra os mundos do cinema