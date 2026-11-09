Elon Musk: multimilionário da conquista espacial e dos automóveis.

Cultura

LEFFEST: Elon Musk vive num jogo de video?

Numa das ante-estreias do LEFFEST passa um dos grandes documentários dos últimos anos: Musk, realizado pelo “oscarizado” Alex Gibney, é um retrato íntimo do criador dos automóveis Tesla.