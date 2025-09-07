Leão de Ouro de Veneza para Jim Jarmusch e Prata para filme sobre a Palestina

O filme Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, conquistou este sábado dia 6 de setembro, o Leão de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Veneza, e The Voice of Hind Rajab, de Kaouther ben Hania, sobre a Palestina, o Leão de Prata.Na 82.ª edição, na cidade italiana, o júri internacional decidiu galardoar a comédia dramática, escrita e realizada por Jim Jarmusch, com o prémio máximo do certame.O segundo prémio mais importante do certame internacional foi atribuído ao filme da realizadora tunisina Kaouther Ben Hania, sobre uma menina palestiniana morta pelo exército de Israel.Kaouther ben Hania - ovacionada de pé por toda a audiência na sala da cerimónia da entrega do palmarés do festival - dedicou o galardão "a todos os que arriscam a própria vida para salvar o povo palestiniano", apelando ao "fim do genocídio que o regime criminoso de Israel está a cometer diariamente"."Todos acreditamos na força do cinema. É o que nos dá coragem para continuar a contar histórias", disse, sobre a longa-metragem que relata a história verídica de uma menina palestiniana de cinco anos encontrada sem vida, em janeiro de 2024, em Gaza, dentro de um carro onde seguia com tios e primos, alvo de um ataque israelita.Antes de morrer, Hind Rajab passou várias horas ao telefone com paramédicos do Crescente Vermelho, enquanto o carro era alvejado por militares e os familiares eram assassinados, e essas gravações serviram de base para o filme exibido em Veneza.O cineasta norte-americano Jim Jarmusch - cujo filme é protagonizado por um elenco que inclui Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore e Luka Sabbat - agradeceu, por seu turno, a "grande honra" concedida pelo júri de Veneza, "na terra de Casanova, Vivaldi e Terence Hill".O Leão de Prata - Melhor Realizador coube a Benny Safdie, por The Smashing Machine e o Prémio Especial do júri foi para o filme Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi.O cineasta norte-americano Alexander Payne presidiu ao júri formado ainda pelos realizadores Stéphane Brizé, Mohammad Rasoulof, Maura Delpero, e Cristian Mungiu, e pelas atrizes Fernanda Torres e Zhao Tao, que entregaram os prémios principais..Cannes consagra Jafar Panahi, ou como o cinema ama a liberdade