Roberto Afonso e Patrícia Relvas lançaram 'era com h' em outubro. Levam agora à Culturgest o mais recente disco. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Lavoisier apresentam ‘era com h’ na Culturgest para celebrar a poesia

Disco mais recente dos Lavoisier reúne dez poetas e nasceu de um sonho, explicaram ao DN Patrícia Relvas e Roberto Afonso. Conta com poemas de José Luís Peixoto, Vinícius Terra ou Raquel Nobre Guerra.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Música
Culturgest
