Lana Del Rey finalmente no panteão de James Bond com tema para novo videojogo

A cantora Lana Del Rey juntou-se oficialmente à galeria de intérpretes de James Bond. O anúncio ocorreu com o lançamento mundial da canção First Light, no último fim de semana, como tema de abertura do novo videojogo com o mesmo título – 007: First Light. A música foi composta em parceria com o veterano David Arnold, que assinou cinco bandas sonoras da saga no cinema.A estreia de Lana Del Rey no universo de 007 satisfez uma legião de fãs, que aguardava – e reclamava – esta colaboração há mais de dez anos. E, ainda que o lançamento tenha surgido como uma surpresa total e sem aviso prévio, o tema fez um sucesso fulgurante no YouTube logo nas primeiras 24 horas (ler mais abaixo). A divulgação do tema antecipa o jogo da produtora IO Interactive que será lançado a 27 de maio, de acordo com a Variety, um capítulo que se foca na origem do agente secreto e cujo trailer, com a canção da artista, está disponível nas plataformas digitais..Preterida no SpectreEste lançamento põe fim a um hiato de anos de especulação e desejos dos seguidores da artista, que sempre foi a escolha número um dos fãs para dar voz a um projeto de Bond devido ao seu estilo melancólico e cinematográfico, especialmente após o polémico episódio de 2015 em que a sua canção 24 terá sido preterida em favor de Sam Smith para o filme Spectre.A própria Lana Del Rey já tinha admitido anteriormente, numa entrevista à BBC, que não compreendia como a colaboração ainda não tinha acontecido, chegando a afirmar que continuaria a compor no seu "estilo Nancy Sinatra" e a fingir que as suas músicas eram temas de abertura oficiais até o convite se materializar, segundo recorda a revista NME.15 milhões de visualizações em 48 horasO impacto da música refletiu-se de imediato no YouTube, onde o vídeo da sequência de abertura do jogo, marcado pelo estilo clássico de silhuetas e luzes, ultrapassou a marca das 15 milhões de visualizações logo no primeiro dia, de acordo com os dados da Rolling Stone.A colaboração é considerada a maior aposta musical da história dos videojogos, sinalizando uma nova era onde os temas de jogos têm o mesmo peso cultural que os do cinema, de acordo com a Variety. O título, desenvolvido pela IO Interactive - produtora conhecida pela saga Hitman -, chegará às lojas no dia 27 de maio para as consolas PlayStation 5, Xbox e PC, centrando-se na narrativa de como James Bond se tornou o agente secreto mais famoso do mundo.O projeto contará ainda com a participação do músico Lenny Kravitz no papel de um negociante do mercado negro chamado Bawma, consolidando uma aposta artística sem precedentes nesta indústria, de acordo com as informações avançadas pela publicação IGN.