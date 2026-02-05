Tillotama Shome, notável atriz.
'Labirinto de Sombras'. O bem e o mal ou o peso da culpa

O cinema da Índia reaparece nas salas portuguesas: Labirinto de Sombras, revelado no Festival de Berlim de 2025, é uma tragédia em suspenso centrada numa família dos subúrbios de Calcutá.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
