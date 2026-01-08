Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma saga romena com... dinossauros.
Cultura

'Kontinental ‘25'. Desencanto e tristeza em tom romeno

O cinema da Roménia continua a distinguir-se por um agudo espírito crítico face à sociedade de onde emana: 'Kontinental ‘25', uma realização de Radu Jude, é um exemplo menor de tal tendência.
João Lopes
