Justin Bieber cancela concerto em Portugal

O cantor Justin Bieber cancelou o concerto que estava previsto acontecer no Altice Arena, em Lisboa. O espectáculo estava inicialmente marcado para dia 21 de janeiro, mas a suspensão da digressão do cantor deixou em aberto uma nova data. Agora é oficialmente cancelado.

Esta terça-feira, o Altice Arena veio confirmar oficialmente o cancelamento do espetáculo em Lisboa. "Informamos que o concerto de JUSTIN BIEBER foi cancelado", informou o espaço.

Informou ainda que os fãs deverão pedir o reembolso dos bilhetes até dia 28 de março "no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento. Caso a compra tenha sido efetuada em www.meoblueticket.pt , deverás enviar um email para info@blueticket.pt com o pedido".

O concerto do cantor canadiano estava inserido na Justice World Tour, que estava agendada para 2022. No entanto, em setembro, depois do Rock In Rio Brasil e na sequência do diagnóstico de síndrome de Randsay Hurt, Justin Bieber suspendeu a digressão, anunciando o adiamento dos concertos.