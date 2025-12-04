Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Madalena Cunha: uma história de resistência.
Madalena Cunha: uma história de resistência.
Cultura

'Justa'. A tragédia e a sua verdade

Teresa Villaverde inspirou-se na herança dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, para construir o seu novo filme: o título, 'Justa', refere-se a uma criança que perdeu a mãe na tragédia do fogo.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
edição impressa
Estreia da Semana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt