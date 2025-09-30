Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Juan Gabriel Vásquez
Juan Gabriel VásquezLeonardo Negrão- DN
Cultura

Juan Gabriel Vásquez: “García Márquez falava da gargalhada de Feliza, e poetas escreveram sobre o seu riso”

'Os nomes de Feliza', livro do colombiano Juan Gabriel Vásquez editado pela Alfaguara, conta a vida trágica de uma escultora que foi figura emblemática da sua época e que morreu "de tristeza".
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a
Literatura
Colômbia
edição impressa
Juan Gabriel Vásquez
Literatura latino-americana

