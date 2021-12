Jovem "estrela" move multidão na Comic Con

Tem 17 anos, pinta de miúdo tímido e já contracenou com Tom Hanks, Angelica Huston ou Winona Ryder (que faz de sua mãe na série da Netflix, Stranger Things), mas é junto das miúdas da sua geração que Noah Schnapp arrebata corações. Foi o que se viu ontem, no cair do pano da Comic Con Portugal, após quatro dias de celebração da Cultura Pop no Parque das Nações.

Noah, que esteve em Lisboa para promover a quarta temporada da série que o consagrou, contou ao DN que "esta foi um pouco mais difícil do que as três anteriores porque a pandemia nos obrigou a interromper várias vezes e colocou problemas para os quais não estávamos preparados, mas acabou por correr tudo bem." Até porque sublinha que o ambiente nas filmagens é muito familiar: "Temos crescido juntos, somos muito unidos, não apenas os mais novos, mas toda a equipa, que nos tem ajudado muito a construir as personagens nas várias fases que vivem."

Para quem não se lembre, Noah interpreta o papel de Will Byers, um adolescente educado e amigável, com grande entusiasmo por tudo o que envolva ciência e boas histórias, o que o parece predispor para encontros um pouco...alternativos. Tudo isto se passa nos anos 80, um tempo que Noah obviamente não conheceu, em que os putos, sem telemóveis ou internet, passavam horas frente a jogos de tabuleiro, como "Dungeons & Dragons", e se apaixonavam por filmes como ET ou Os Caça-Fantasmas: "Foi muito interessante perceber o quanto a infância dos meus pais foi diferente da minha. Era outro mundo, em que se faziam coisas muito boas como andar muito de bicicleta ou explorar lugares um pouco misteriosos."

Para o ator as brincadeiras parecem ter estado sempre relacionadas com a representação: "Comecei aos 6 anos por brincadeira, na escola, e depois comecei a perceber que era, de facto, aquilo que queria fazer na vida". Antes de Stranger Things, já Noah Schnapp estava a ser dirigido por Spielberg (e a contracenar com Tom Hanks) em A Ponte dos Espiões. Não seria a sua única experiência no grande écran. Em 2020, participou na adaptação para o cinema de Waiting for Anya, ao lado de Angelica Huston. Uma vez mais o jovem voltava a recuar no tempo, já que o filme se situa no sul de França durante a Segunda Guerra Mundial, e segue o resgate de crianças judias através da fronteira com Espanha.

Schnapp foi ainda protagonista de Abe, um drama independente que conta a história de Abraham, um rapaz de 12 anos apaixonado por culinária que nunca conheceu um jantar em família sem discussões, e da comédia de Adam Sandler na Netflix, Hubie Halloween, ao lado de Kevin James, Julie Bowen, Maya Rudolph, Steve Buscemi, Kenan Thompson, entre outros: "Posso dizer que tenho tido muita sorte porque estas grandes estrelas de cinema têm imenso para dar a quem se inicia neste mundo. Mesmo que eles não me ligassem nenhuma, e ligam (não me posso queixar), só ver a maneira como fazem as coisas já seria uma extraordinária lição de representação."

Visivelmente cansado, Noah não esconde o sorriso quando se lhe pergunta como lida com o empolgamento das adolescentes que, na Comic Con Portugal, pagaram pela graça de uma fotografia com ele ou de um autógrafo: "Ainda me surpreendo, claro, acho que não é comigo, mas é uma alegria enorme ver que o meu trabalho desperta tanto interesse e carinho."

