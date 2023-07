José Mattoso, o medievalista que renovou a historiografia portuguesa

No escritório da sua casa em São Pedro do Estoril, em 2016.

Filho de um professor de história e sobrinho-neto de um bispo, José Mattoso foi monge beneditino até se desentender com os superiores hierárquicos, mas com a História nunca se desentendeu. Especializado na Idade Média, tornou-se numa figura pública à qual lhe pediam autógrafos devido ao sucesso editorial da História de Portugal que dirigiu entre 1992 e 1994 para o Círculo de Leitores.

Morreu no sábado aos 90 anos, deixando "um legado humano indelével, como professor, mentor e orientador, que formou e inspirou gerações de historiadores, estimulando a paixão pela investigação e pela compreensão do passado", como realçou o ministro da Cultura Pedro Adão e Silva .Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou-o como "um dos grandes sábios portugueses", enquanto o primeiro-ministro António Costa elogiou a "figura notável" que deu um "novo olhar sobre a nossa identidade".

Nascido em Leiria, em 22 de janeiro de 1933, era um entre oito irmãos, filhos de António Gonçalves Mattoso, professor e autor de compêndios de História. Apesar de serem manuais ao serviço do Estado Novo, o filho José via neles um trabalho "honesto e teoricamente bastante bem informado, mas um pouco ingénuo". Do pai que abominava a desordem e a falta de educação, contou em entrevista ao JN História, em 2016, recebeu valores como a tolerância e a influência para estudar História.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Nunca esquecerei a sua presença e a sua generosidade. Para José Mattoso, a dignidade humana, os direitos humanos, obrigavam à compreensão da espiritualidade." Guilherme D'Oliveira Martins

Antes de se formar em Lovaina pela Universidade Católica foi frade na Ordem de S. Bento, em Singeverga, Santo Tirso e naquela cidade belga esteve na abadia do Monte César com os beneditinos. A sua tese de doutoramento começou por ser a história do mosteiro de Pendorada até ao fim do século XII, mas por influência do seu orientador, o medievalista Léopold Genicot, acabou por se dedicar a todos os mosteiros beneditinos da diocese do Porto.

Mattoso apontava para a "inferioridade" da historiografia portuguesa devido ao longo período do Barroco até 1920-1930 desligado da realidade. © LEONARDO NEGRÃO/GLOBAL IMAGENS

Convidado por Virgínia Rau, foi foi professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1972 e, cinco anos mais tarde, tornar-se-ia professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi também diretor do Instituto Português de Arquivos e diretor da Torre do Tombo.

Entre as mais de 30 obras por si assinadas (algumas em colaboração), destaque para Portugal Medieval, em 1985, e no ano seguinte Identificação de um País, livro em dois volumes reconhecido com o Prémio Alfredo Pimenta e o Prémio Ensaio do P.E.N. Clube. Em 1987 foi o primeiro galardoado com o Prémio Pessoa.

"Foi um grande medievalista, que teve um papel fundamental para a compreensão da nossa identidade e da nossa cultura no momento em que estas se começavam a definir." Pedro Adão e Silva

Dirigiu a História de Portugal para o Círculo de Leitores, uma coleção que juntou popularidade (cada volume terá vendido cem mil exemplares) e rigor científico. "Serviço público", comentou certa vez o também já falecido António Manuel Hespanha a propósito desta obra de referência e que, nas palavras de Mattoso, "contribuiu para a renovação da historiografia portuguesa".

Apesar de avesso a sair da sua especialidade - e ao lado de nomes como Georges Duby ou Régine Pernoud a ajudar a acabar com as mistificações sobre a Idade Média -, José Mattoso aceitou o convite de Xanana Gusmão para ordenar a documentação do guerrilheiro Konis Santana. Acabou por permanecer cinco anos em Timor-Leste e escreveu o livro A dignidade: Konis Santana e a Resistência Timorense.

"José Mattoso foi um dos maiores historiadores portugueses e um dos grandes sábios portugueses." Marcelo Rebelo de Sousa

Para José Mattoso, "a História não é uma coisa pragmática. É um modo de compreensão do mundo. Há como que uma iluminação (isto é tudo muito metafórico) do historiador e do leitor, ou seja, do público, a quem ele comunica essa visão do mundo, e aí descobre afinidades e duplos sentidos, interpretações e significados, justificações de uma ou muitas atitudes para com a realidade".

Além disso, e como disse à agência Lusa o investigador Carlos Caetano, Mattoso ultrapassou o olhar positivista tradicional na historiografia portuguesa e "desideologizou" o olhar sobre o passado histórico português, ultrapassando quer a tradição nacionalista, quer "alguns radicalismos próprios da historiografia marxista" e os seus modelos.

cesar.avo@dn.pt