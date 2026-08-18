Mauricio Pochettino (em segundo plano na imagem) é o cúmulo da serenidade.

Cultura José Mourinho: ser ou não ser especial A carreira de José Mourinho é uma coleção de sucessos e uma antologia de polémicas. Uma excelente mini-série documental, intitulada apenas 'Mourinho', propõe balanço recheado de momentos dramáticos.