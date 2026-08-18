José Mourinho: ser ou não ser especial

O documentário sobre José Mourinho estreado na Netflix – em três partes, com realização de Joe Pearlman – tem como título o seu apelido: Mourinho. Tanto basta para definir o “objecto” mediático. Afinal de contas, ele existe como uma figura de tal modo emblemática (“polémica”, diz o lugar-comum) que ninguém lhe é indiferente. O que arrasta uma dimensão inevitavelmente perversa: mesmo os que, com toda a legitimidade, possam dizer que se estão “nas tintas” para o actual treinador do Real Madrid correm o risco de ser “apanhados” nas malhas da comunicação contemporânea, aí onde a indiferença pode valer tanto quanto o entusiasmoNão que estas linhas se coloquem, por assim dizer, “fora de jogo”, limitando-se a descrever de forma neutra (?) a invulgar e fascinante coleção de testemunhos e materiais de arquivo que Pearlman nos apresenta. Creio mesmo que o centro temático do documentário é menos a história pessoal de Mourinho (que, aliás, ele desvaloriza como material mediático) e mais a luta titânica que uma personalidade pública é compelida a travar. Como? Achando-se, ou perdendo-se, nesse labirinto conflituoso em que o jornalismo se revela na sua dimensão mais funda – não uma linguagem de banal “transcrição” do mundo, mas um labirinto de linguagens que, ora com dignidade, ora de modo oportunista, faz e refaz os sentidos e significações deste mundo a que, obviamente, também pertence.Pearlman é suficientemente acutilante, e também perverso, para demonstrar que a mitologia do “Special One” começa numa traição de linguagem. Assim, quando chegou pela primeira vez ao Chelsea, em 2004, Mourinho definiu-se como “um” treinador especial (“a special one”). O certo é que, no mesmo instante, isso passou a ser transcrito como “o” treinador que se diz especial, gerando um cognome devastador (“The Special One”). Mourinho passou a rentabilizar o equívoco? Sem dúvida, a sua frontalidade nunca foi sinal de virgindade mediática. A questão não é essa. Acontece que há um moralismo social que, perante uma afirmação de orgulho pessoal, tanto pode escolher celebrá-la como sintoma de uma personalidade “forte” como reduzi-la a um disparate “arrogante”. .Não admira que Mourinho sublinhe os muitos cenários de tensão que têm pontuado a trajectória profissional do treinador, incluindo momentos tão delicados como o conflito com Eva Carneiro, médica do Chelsea, ou a passagem de Iker Casillas para a condição de guarda-redes suplente, no Real Madrid. Ficamos até a saber que, ao terminar a primeira passagem pelo Real Madrid, em 2013, Mourinho esteve à beira de aceitar ser o herdeiro de Alex Ferguson no Manchester United, acabando por não resistir à tentação de regressar ao Chelsea; tal evocação é tanto mais especial quanto envolve o testemunho do próprio Ferguson: “Telefonou-me ao princípio da noite e estava a chorar. Disse-me: ‘Alex, não posso aceitar – dei a minha palavra ao Chelsea e não vou faltar à minha palavra.”André Villas-Boas, Didier Drogba, Frank Lampard, Iker Casillas, John Terry, Luís Figo, Massimo Moratti, Petr Cech, Peter Kenyon e Zlatan Ibrahimovic são alguns dos nomes da galeria de entrevistados (jogadores, treinadores, etc.) que vão pontuando o documentário, acrescentando rimas, lineares ou contraditórias, às palavras do próprio Mourinho. Diz ele: “No essencial, preciso de sentir que sou amado” – esperemos que, além dos “famosos” das novelas, os treinadores de futebol tenham também direito a expressar-se deste modo.