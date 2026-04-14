João Pedro Vala vence PEN/ O. Henry Award pelo conto 'Inês'

João Pedro Vala é um dos vencedores deste ano do PEN/O. Henry Award pelo conto Inês, o primeiro capítulo do seu romance de estreia Grande Turismo, editado pela Quetzal em 2022. O conto foi publicado na revista norte-americana The Common ficando dessa forma elegível. O prémio, um dos mais importantes para ficção curta nos Estados Unidos, explica a Quetzal em nota de imprensa, seleciona 20 de todos os contos publicados num ano em revistas dos EUA e Canadá, que são depois reunidos numa antologia editada pela Vintage Books. Este ano, o presidente do júri foi o escritor Tommy Orange. Inês, de João Pedro Vala, foi um dos 20 escolhidos, a par de outros de autores como Colm Tóibín, Samanta Schweblin e Louise Erdrich."João Pedro Vala é o primeiro vencedor português e um dos primeiros não americanos a ganhar este prémio", sublinha a Quetzal. Criado em 1919 para homenagear William Sydney Porter, este galardão já distinguiu escritores como William Faulkner, Flannery O’Connor, John Cheever, Truman Capote, John Updike, Woody Allen, Saul Bellow, Raymond Carver ou Stephen King.Em 2024, João Pedro Vala publicou o romance Campo Pequeno (que obteve o Prémio Wook Novos Autores) e, em 2025, o ensaio Dicionário de Proust, ambos pela Quetzal.Os contos selecionados-Five Bridges, Colm Tóibín, The New Yorker-Flowers and Their Meanings, Marie-Helene Bertino, The Baffler-American Realism, Brandon Taylor, The Atlantic-The Hare, Ismael Ramos, The Common-Where Are You and Where Is My Money, Ucheoma Onwutuebe, A Public Space-Love of My Days, Louise Erdrich, The New YorkerStick Season, Jenny Xie, The Sewanee Review-She-Bear, Evgenia Nekrasova, The Kenyon Review-This Time and the Next, Noel Quiñones, Michigan Quarterly Review-Pretend, Mary Williams, CRAFT-Case Study, Weike Wang, The Atlantic-Inês, João Pedro Vala, The Common