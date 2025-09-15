Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joana Vasconcelos saltou para a ribalta internacional com a peça 'A Noiva', um lustre feito com 14 mil tampões.
Joana Vasconcelos saltou para a ribalta internacional com a peça 'A Noiva', um lustre feito com 14 mil tampões.Leonardo Negrão
Cultura

Joana Vasconcelos e as lições de uma carreira de mais de duas décadas para jovens artistas

Artista deu uma masterclass às dez finalistas da WAF - Women in Fellowship, que recebeu mais de 230 candidaturas. No mundo da arte, “os lugares cimeiros do poder são de homens”, diz Joana Vasconcelos.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Arte Contemporânea
edição impressa
Joana Vasconcelos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt