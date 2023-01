Jeremy Renner nos cuidados intensivos a recuperar de duas cirurgias

© Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro em vários filmes da Marvel, está nos cuidados intensivos a recuperar de duas cirurgias devido aos ferimentos que sofreu enquanto estava a remover neve.

Na noite desta segunda-feira, o porta-voz do ator disse que ele estava numa situação "crítica mas estável".

A família de Jeremy Renner agradeceu esta segunda-feira a todo o pessoal do hospital onde o ator está internado.

Jeremy Renner foi internado no domingo devido a "um acidente relacionado com o clima na remoção de neve", disse o representante do ator.

O ator estava a retirar neve com um veículo do tamanho de um camião no domingo, a menos de 500 metros da sua casa na montanha, quando o veículo acidentalmente passou por cima de uma das suas pernas, avançaram os media nos Estados Unidos.

"Renner foi o único envolvido no incidente", disse o gabinete do xerife do condado de Washoe num comunicado, observando que ele foi levado até um hospital local pelo ar.

O ator estava a limpar a neve da sua casa numa área rural de Sierra Nevada, entre Reno e Lake Tahoe, "para que a sua família pudesse sair depois de uma grande tempestade na véspera de Ano Novo", indicou o site de notícias TMZ.

De acordo com o site, ele estava a usar um snowcat, um veículo de tração sobre esteiras projetado para remover neve.

O acidente fez Renner perder uma "grande quantidade de sangue" e um vizinho, médico, fez um torniquete até os paramédicos chegarem com um helicóptero para a sua evacuação, relatou.

Renner sofreu ferimentos em "outras partes do corpo", além da perna, acrescentou o TMZ, citando uma fonte anónima próxima à família.