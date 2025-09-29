Júlio Isidro, o “sempre provisório” na RTP, conquistou o Globo de Ouro de Mérito e Excelência da SIC

Júlio Isidro foi distinguido na noite de domingo, 28 de setembro, com o Globo de Ouro de Mérito e Excelência. Na cerimónia, que premeia os profissionais e os trabalhos que mais se destacaram no último ano em várias categorias, o apresentador foi homenageado pelos seus 65 anos de carreira, ao longo dos quais, como lembrou, fez “tudo o que havia para fazer” e foi "sempre provisório”. “Fui apenas colaborador da casa onde estive, da RTP”, realçou para partilhar a empatia com a situação laboral de muitos sentados na plateia: atores, cantores, artistas."Aprendi que ser provisório é um estímulo. Daí a minha profunda homenagem para os atores, cantores, técnicos... Para todos aqueles que fazem da vida uma aventura”, disse, lembrando que sempre tentou trabalhar “nos intervalos em que a televisão não se lembrava” dele. Considerou ainda que, passados estes anos todos, ainda não é “tóxico”.Júlio Isidro lançou ainda um alerta para a situação de conflito que se assiste a nível internacional. “Sou um produto do final da guerra e creio que vou partir com guerra neste mundo inteiro. É absolutamente lamentável o que está a acontecer e que provoca a minha indignação e tristeza”. .Júlio Isidro. A vida cheia do Senhor Comunicação .Herman José foi outro dos homenageados da noite num momento que contou com participação de vários atores com quem colaborou ao longo da carreira, nomeadamente Ana Bola, Maria Rueff, Joaquim Monchique e Joana Pais de Brito, e os cantores Áurea e FF.Joana Marques foi eleita a Personalidade do Ano ao nível do Entretenimento Digital, tendo feito um discurso com algumas referências ao julgamento que a opõe aos Anjos. O humorista Ricardo Araújo Pereira foi a Parsonalidade do Ano na categoria de Humor.César Mourão ganhou a estatueta de Personalidade do Ano de Entretenimento, e Constança Entrudo ganhou o Globo na área da Moda.No Teatro, a peça A Colónia, de Marco Martins foi a grande vencedora. Custódia Gallego e Cristóvão Capo venceram as categorias de melhor atriz e melhor ator de teatro com os espetáculo A Médica e Monóculos, Retrato de S. Von Harden, respetivamente..A ditadura contada pelos filhos dos resistentes. No Cinema, o melhor filme foi Banzo, de Margarida Cardoso, e os melhores atores foram Joana Santos (em On Falling) e João Pedro Vaz (em Os Papéis do Inglês).Na categoria de Ficção em Televisão, o prémio de melhor projeto foi atribuído a Irreversível, de Bruno Gascon. Os globos de melhor atriz e melhor ator foram entregues a Patrícia Tavares e a Ricardo Pereira, ambos pela novela A Herança.O Prémio Revelação foi atribuído a Diana Ginja, atriz de 12 anos, que se torna a mais nova premiada dos Globos de Ouro.Na Música, a gala distinguiu 2000 A.D., de Samuel Úria como Melhor Canção, Lena d'Água como melhor Intérprete e deu a Plutónio a estatueta de melhor atuação pelo espetáculo na MEO Arena.