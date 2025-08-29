Isabel Pires de Lima acusa Ana Pinho de querer “vassalagem” em Serralves

Depois de se ter demitido da presidência do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima acusou Ana Pinho, antiga presidente e atual líder do conselho de fundadores, de exercer uma prática de poder “centralizadora” e de exigir “vassalagem”."A Dra. Ana Pinho tem uma prática de exercício de poder bastante centralizadora. Mas acreditei que ela ia ser presidente do conselho de fundadores e que, portanto, me daria uma transição normal", denunciou, em entrevista ao Público, a ex-ministra da Cultura.Na sua carta de renúncia, Isabel Pires de Lima invocou falta de autonomia e “pressões externas a nível institucional” como razões para abandonar o cargo, que assumira há apenas oito meses. “Sinto que os aportes que alguns membros trazem são previamente combinados fora do conselho e, portanto, sujeitos a pressões externas”, afirmou.Segundo Pires de Lima, essas pressões provinham sobretudo do conselho de fundadores, situação que minava a gestão corrente: “Perdíamos muito tempo a tratar de minudências processuais, em vez de nos centrarmos nas questões estratégicas.”A ex-presidente relatou ainda episódios de desautorização, dando como um exemplo o processo de escolha de um novo diretor-geral, no qual, segundo Pires de Lima, Ana Pinho interveio diretamente: “Uma candidata falou primeiro com a Dra. Ana Pinho antes de me procurar a mim. (...) Ia ser um diretor-geral que dirigia tudo, com a palavra da presidente a desaparecer praticamente de cena. E eu já não tenho idade para fazer o papel de representação.”Ao DN, uma fonte do Conselho de Administração da Fundação de Serralves diz que o órgão foi "totalmente apanhado de surpresa" com a renúncia de Isabel Pires de Lima. "Se houve uma gota de água, uma situação desconfortável ou um acumular de tensão, desconhece-se", refere a mesma fonte, garantindo que “entre a informação ter chegado ao conselho e à comunicação social não passaram mais do que uns minutos”.Após a renúncia da agora ex-presidente, o Conselho de Adminsitração, por unanimidade e em reunião extraordinária, elegeu o vice-presidente Fernando Cunha Guedes para a presidência interina, obrigando- se a proceder, a partir de agora e de acordo com os estatutos da instituição, por cooptação e voto secreto, à eleição de um novo presidente..Conselho de administração de Serralves “apanhado de surpresa” por demissão de Isabel Pires de Lima