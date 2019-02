Yesterday, e se os Beatles nunca tivessem existido?

Realizado por Danny Boyle e escrito por Jack Barth e Richard Curtis, "Yesterday" dá palco a Himesh Patel e a Lily James para responderem à pergunta "E se os Beatles nunca tivessem existido?" O filme chega ao grande ecrã ainda este verão, dia 28 de junho.

Numa pequena cidade no litoral de Inglaterra, Jack Malik (protagonizado por Himesh Patel) vê-se a desistir dos seus sonhos de fama, apesar do apoio da sua melhor amiga de infância, Ellie (protagonizada por Lily James de Mamma Mia! Here We Go Again). Mas tudo muda depois de um acidente de autocarro durante um misterioso apagão que percorreu o mundo inteiro.

Jack, além de acordar sem os dois dentes da frente, acorda num mundo em que afinal os Beatles nunca existiram. Jack é a única pessoa que se lembra da músicas da mais famosa banda de rock britânica e rapidamente passa de cantor frustrado a estrela mundial. O segredo? As canções de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Star, e George Harrison.

"Yesterday" é o novo filme de Danny Boyle, o realizador britânico, vencedor de um Óscar, um BAFTA e um Globo de Ouro com o filme "Quem Quer Ser Bilionário?"e outros sucessos de bilheteira como Trainspotting e "127 horas".