The Miseducation of Lauryn Hill

Começou no liceu em Columbia, nos Estados Unidos. Prakazrel "Pras" Michel desafiou Lauryn, depois convocou um primo, Wyclef Jean, para se juntar ao grupo que pouco depois se passaria a apresentar como The Fugees. A estreia chegou em 1994 com Blunted on Reality e a explosão dois anos depois com The Score, disco que chegou ao primeiro lugar da lista dos mais vendidos nos Estados Unidos.

Ready or Not e Killing me Softly tornaram-se hits, mas com os prémios e o estatuto de estrelas planetárias também chegou o fim, da banda e do namoro entre Lauryn e Wyclef. Depois, Wyclef seguiria para fundar os Black Eyed Peas enquanto Lauryn se preparava para uma carreira a solo. O sucesso parecia garantido e o primeiro disco não tardou em sair.

The Miseducation of Lauryn Hill seria lançado a 25 de Agosto de 1997. Na primeira semana, vendeu perto de meio milhão de cópias, seguiu para uma lucrativa digressão, conseguiu uma simpática sequência se singles nos lugares cimeiros da concorrida tabela Billboard e até um lugar na história - tornou-se na primeira mulher a ser nomeada para 10 categorias de Grammys. Mas nem o sucesso obtido garantiu que lhe desse seguimento e passados 20 anos ainda se espera um novo trabalho de originais.

Vale-nos que as músicas que fizeram da Miss Hill, hoje casada com um filho de Bob Marley, teimam em não envelhecer.