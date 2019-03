Spice Girls: "Costumávamos fazer a Victoria limpar a casa de banho", conta Emma Bunton

Emma Bunton fazia feijão com torradas para todas, Mel B cozinhava carne enlatada com arroz. E Victoria Beckham? "Costumávamos fazer a Victoria limpar a casa de banho", contou Emma Bunton, das Spice Girl, ao The Guardian.

As declarações foram feitas no âmbito de uma reportagem na sede londrina do estúdio de gravação daquela que era conhecida como Baby Spice, onde esta prepara um novo álbum - My Happy Place.

Depois de uma pausa de mais de 12 anos para se dedicar ao trabalho na televisão, na rádio e às reuniões com as ex-Spice Girls, Emma Bunton irá lançar um novo álbum com oito covers e duas músicas originais, inspiradas nos anos 60.

Durante a entrevista, a cantora foi confrontada com a polémica que surgiu no ano passado, depois de o grupo ter publicado a foto de uma reunião, na qual, segundo os rumores, era visível uma substância branca - que diziam ser cocaína - em cima de um smartphone. "Está a brincar. Isso é falso. Quer dizer, nós tínhamos os nossos filhos lá", afirmou.

Por um período de dois anos, Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell, Victoria Adams e Melanie Chisholm partilharam uma casa em Maidenhead, Inglaterra. E, enquanto Emma Bunton e Mel B ficavam encarregues das refeições, costumavam "fazer a Victoria limpar a casa de banho", contou a Baby Spice com uma gargalhada.

Questionada sobre os rumores do seu envolvimento com Justin Timberlake - que o próprio terá confirmado num programa da Ellen no ano passado - Emma disse que se conheciam e que Justin é uma pessoa adorável. "Cantámos juntos uma vez", recordou. Num quarto de hotel?, perguntou o jornalista do Guardian. "Não consigo lembrar-me onde estávamos", respondeu, acrescentando que "pode ter sido numa festa".