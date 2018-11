Rodrigo Areias é um dos trunfos certos do PortoPostDoc

Ao quinto ano o PortoPostDoc é cada vez um dos maiores festivais de cinema. Este ano choca um fim de semana com o LEFFEST mas tem uma aragem diferente e um outro desígnio. Um festival dos filmes do real com uma mão cheia de trunfos. Retrospetivas, competição, filmes de escola, cine-concertos, fóruns e uma atmosfera de tertúlia que mexem com a baixa da Invicta.

Este ano, a grande novidade é a inclusão dos Cinemas Trindade, cada vez o polo mais alternativo da cinefilia a norte do país. O festival liderado por Daniel Ribas, Dario Oliveira e Sérgio Gomes tem formado públicos e aposta também numa relação de fidelização com um público local, embora também cada vez mais sentem-se na prática os ecos de internacionalização. Desde cedo que foi fácil descobrir jornalistas estrangeiros a querem cobrir este evento.

Um dos filmes mais aguardados é português e o PortoPostDoc conseguiu a sua antestreia mundial. É Hálito Azul, de Rodrigo Areias, a partir de Raúl Brandão. Trata-se de um dos pontas-de-lança da competição internacional. Um grande feito do festival, sobretudo porque se trata de mais um belo triunfo do cineasta de Guimarães, aqui a viajar para Ribeira Quente, nos Açores, e a documentar com uma beleza matreira o dia-a-dia da população piscatória. Uma câmara que olha para os homens, as mulheres e as crianças com uma dignidade serena. Depois, há também um trabalho de apropriação das palavras de Brandão que não cai em clichés baratos de "poesia ilustrada".

O realizador Rodrigo Areias © Miguel Pereira/Global Imagens

Como sempre, Areias filma as paisagens e as situações com um puro espírito rock n' roll, mais uma vez com a ajuda da música de Paulo Furtado, habitual companheiro das suas bandas sonoras. O filme passa já domingo, às 21.45, no arranque da competição internacional no Trindade. Mas não é a única pérola portuguesa do festival: Sobre Tudo Sobre Nada, jornada experimental de Dídio Pestana, também está na mesma competição e já tinha sido uma das coqueluches do Festival de Locarno.

Pestana filma a sua vida durante anos em SUPER 8 e como que estabelece um tratado romântico de um qualquer clube de corações partidos. É um filme delicado, delicadíssimo que pede espetadores em busca de uma doçura sensorial. Sobre Tudo Sobre Nada é uma outra prova forte da novíssima liberdade de um cinema português sem amarras. É exibido pela primeira vez no serão de dia 28, no Trindade, e é sessão "quente" - não deve estrear comercialmente tão cedo. Antes disso, na abertura, um documentário sobre um "cromo" do futebol, Carlos Henrique Cardoso. Chama-se Kaiser: O Grande Jogador que nunca Jogou Futebol, de Louis Myles, e promete ser o "agrada-multidões" do festival.

"Estamos no lugar que gostamos: o do cinema contemporâneo, com os seus encantos e contradições. Um festival de cinema, nos dias de hoje, tem que ser uma janela aberta para o futuro. Por isso, gostamos de ser um laboratório das experiências novas que os cineastas nos vão oferecendo. Só assim se descobrem milagres cinematográficos que nos fazem acreditar que o cinema ainda pode ser uma arte livre e humana". Palavras do diretor artístico Daniel Ribas, um dos responsáveis pela muito bem-vinda retrospetiva de Margarida Cordeiro e António Reis, pela aposta na média-metragem simpática Ainda Tenho Um Sonho ou Dois - A História dos Pop Dell'Arte, de Nuno Duarte e pela secção Transmission, que este ano revela Escola do Rock, documentário de Amadeu Pena da Silva ou o aguardado Ryuichi Sakamoto- Aysing at The Park Avenue Harmory, entre outros.

O PortoPostDoc não tem vedetas internacionais nem jurados mediáticos. Não precisa, é um festival da descoberta. O festivaleiro no Porto está numa festa de partilha. E segundo Daniel Ribas, é um festival que está a crescer passo a passo: "Achamos que já chegamos a um ponto interessante, mas é óbvio que queremos sempre um pouco mais. O novo financiamento do ICA possibilita outras aventuras, mas é ainda um terço do financiamento de outros festivais próximos de nós, como o DocLisboa ou o Curtas Vila do Conde". Para já, esta semana, uma coisa é garantida, os 130 filmes aqui mostrados são um exemplo de programação de luxo de cinema de autor.

PortoPostDoc

Deste sábado a 2 de dezembro no Rivoli, Trindade, Passos Manuel, Planetário do Porto, Escola das Artes, Belas Artes