Se costuma seguir a série Os Simpsons, certamente conhece as aventuras da família amarela mais famosa da televisão. A série, que gira em torno de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, estreou em 1989 nos Estados Unidos e hoje já se tornou na série de animação com o maior número de episódios.

De acordo com a BBC, o produtor executivo da sitcom, Matt Selman, divulgou no Twitter erros que podem ter passado despercebidos a muitos espetadores. Numa cena de flashback do episódio "And Maggie Makes Three", quando Marge avisa Homer de que está grávida de Maggie, é possível ver uma foto da filha mais nova do casal.

Houve quem comentasse a publicação do produtor executivo da série, argumentando que a imagem em questão mostra a Lisa quando ainda era bebé.

Mas Maggie não é a única personagem que aparece "a mais" no flashback. Posteriormente, quando Marge diz a Homer que está grávida de Lisa, é possível ver uma foto da criança-prodígio da família quando ela ainda não era nascida.

Num outro episódio, é mostrada uma cena com Lisa ainda bebé, e por detrás de Homer podemos ver uma imagem dela tal como se apresenta hoje em dia.

A atriz Yeardley Smith, que dá voz à Lisa Simpson, também comentou a descoberta de Matt Selman.

Alguns fãs consideram que a série também previu o futuro, como aconteceu com a eleição de Donald Trump para presidente dos EUA (num episódio transmitido em 2000) ou a compra da Fox pela Disney (conforme foi mostrado em 1998).