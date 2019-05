O Teatro São Luiz, em Lisboa, celebra os seus 125 anos no próximo dia 22. Integrado na programação de aniversário, estreia esta sexta-feira Xtròrdinário, espetáculo de "musicól" do Teatro Praga que conta a história deste teatro com muito humor. José Raposo, André e. Teodósio, Cláudia Jardim e o Fado Bicha são alguns dos intérpretes deste alucinado musical onde, apesar de tudo, se tenta não fugir à verdade. Eis o que podemos ficar a saber:

1. Quem era o São Luiz que dá nome ao teatro?