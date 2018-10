Polémica sobre racismo pode tirar Apu de Os Simpsons

Apu Nahasapeemapetilon, dono de uma loja de conveniência na série de animação Os Simpsons, é uma personagem que tem gerado cada vez mais polémica em torno dos episódios que retratam o dia-a-dia da família de Homer Simpson e de toda a cidade de Springfield. O "problema Apu", como tem sido designado, deve-se à representação da população de ascendência indiana nos Estados Unidos que está em causa na personagem e que muitos consideram errada.

O produtor Adi Shankar afirmou ao site IndieWire que, apesar das suas tentativas para acabar com o "problema Apu", que passaram por um concurso público para um guião que resolvesse as questões polémicas em torno da personagem, "múltiplas fontes" da série da Fox confirmaram-lhe que a personagem vai abandonar Springfield. "Não vão dar grande importância, nem nada do género, mas vão retirá-lo completamente, apenas para evitar a controvérsia", disse ainda.

Para Shankar, a decisão é errada. "Se são uma série de comentário cultural e têm medo de comentar a cultura, sobretudo quando se trata de uma componente da cultura que ajudaram a criar, então somos uma série sobre cobardia."

O produtor garante que encontrara "o guião perfeito", assinado por um médico de família do Maryland, Vishaal Buch, vencedor do concurso que criou. Agora, segundo Shankar, é quase certo que tal resolução da personagem não chegará a ver a luz do dia. No concurso procurou alguém que "subvertesse a personagem de forma inteligente, que transformasse o produto feito por escritores homens e brancos formados em Harvard num retrato fresco, engraçado e realista dos indianos na América".

O comediante Hari Kondabolu apresentou no ano passado o documentário The Problem with Apu ("O Problema com Apu") onde, entre outros, os atores Whoopi Goldberg e Aziz Ansari discutem a representação racial controversa que é feita através da personagem de Apu, que apareceu pela primeira vez na série em 1990.

Adi Shankar fez ainda saber ao IndieWire que se, de facto, a série da Fox não usar o guião vencedor, ele próprio o vai produzir na sua página de YouTube da Bootleg Universe.