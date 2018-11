O trailer do novo "Rei Leão" bateu recorde na Disney

The River, uma corrente do Cazaquistão vence o LEFFEST

224,6 milhões de pessoas viram o trailer do novo Rei Leão, com estreia marcada para 19 de julho de 2019, nas primeiras 24 horas depois de os estúdios Walt Disney o divulgarem na passada quinta-feira, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos (o feriado do Thanksgiving Day).

O trailer, que reproduz em live action a cena inicial do filme de animação de 1994, depois do nascimento de Simba, tornou-se assim no mais visto de sempre no universo Disney. O Rei Leão só foi ultrapassado por Avengers: Infinity War, dos estúdios Marvel, que pertencem à Disney. O filme teve 238 milhões de visualizações no primeiro dia.

Começamos por ouvir Mufasa, com voz do ator James Earl Jones, enquanto a câmara mostra a paisagem africana. Além de Jones, o elenco conta com Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, Chiwetel Ejiofor como Scar, Alfre Woodard como Sarabi, a mãe de Simba, John Oliver como Zazu, e Billy Eichner e Seth Rogen como os célebres Timon e Pumba.

Tal como o remake em live action de O Livro da Selva (2016), Rei Leão é realizado por Jon Favreau. Nos próximos anos, e depois de no ano passado os estúdios Disney terem estreado A Bela e o Monstro, seguem-se nos próximos anos as adaptações de Dumbo, Aladino, A Dama e o Vagabundo e Mulan, recorda a Variety .