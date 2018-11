O novíssimo cinema português está em Vila Nova de Famalicão

Juventude é a bandeira do festival que se realiza por estes dias em Vila Nova de Famalicão. O nome modernaço não engana. YMOTION assume-se como palco para novas vozes que se querem afirmar no panorama cinematográfico. E nesta sua 4ª edição o formato da curta-metragem continua a ser a medida certa para avaliar novos talentos, entre os 12 e os 35 anos. A novidade é que o número de pequenas fitas selecionadas para concurso quase duplicou: se no ano passado se contavam 28, desta feita são 51 os títulos apresentados numa mostra que começa hoje e termina no dia 8 de novembro. O júri que faz a apreciação final é composto pelo realizador Fernando Vendrell, o argumentista Tiago R. Santos, a atriz Teresa Tavares e os jornalistas Maria João Rosa e Tiago Alves.

E porque é de cinema nacional que estamos a falar, para além dos filmes em competição, há uma sessão intitulada "O Novíssimo Cinema Português" (dia 9), onde serão exibidas e comentadas - pelo comissário do festival, Rui Pedro Tendinha - três pérolas, de curta-metragem, da produtora Terratreme. São elas: Tudo o que Imagino, de Leonor Noivo, um sensível retrato sobre o final da adolescência; Maria do Mar, de João Rosas, centrada na nostalgia estival de um jovem; e Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, a olhar nos olhos o rapper negro Karlon. Na qualidade de madrinhas do festival, as atrizes Leonor Seixas e Joana de Verona marcam presença nesta sessão.

Destaque também para a projeção das primeiras imagens da comédia burlesca (no sentido próprio de burla) Ladrões de Tuta e Meia, de Hugo Diogo, com Rui Unas, Leonor Seixas e Melânia Gomes (todos presentes no festival), que chegará às salas de cinema no próximo ano. E ainda para a antestreia de Imagens Proibidas, do mesmo realizador, filme inspirado no livro Saudades de Nova Iorque, de Pedro Paixão. Conta-se igualmente com a presença de alguns nomes deste elenco: Rita Redshoes, Elmano Sancho e Diana Costa e Silva.

Na sessão de encerramento é Lúcia Moniz, homenageada este ano, quem abrilhanta a entrega dos prémios na Casa das Artes. De resto, o YMOTION - Festival de Cinema Jovem de Famalicão, organizado pelo Pelouro da Juventude do Município espalha-se também pelos espaços da Casa da Juventude, do Centro de Estudos Camilianos, do Museu de Cerâmica da Fundação Castro Alves e da Casa de Esmeriz. Eis a lufada de aurora cinematográfica que invade Famalicão nos próximos dias.