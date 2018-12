Novo livro de J.K. Rowling já chegou a Portugal. Leia aqui as primeiras páginas

Chega esta quinta-feira às livrarias o mais recente livro de J.K. Rowling, o argumento para o segundo filme da série Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

O argumento de que o DN pré-publica (leia e veja em baixo) as primeiras páginas e ilustrações faz parte do filme de fantasia que sucede à série Harry Potter e conta enquanto protagonista com o ator Eddye Redmayne. Além dele estão vários atores famosos, como é o caso Zoë Kravitz, Jude Law e Johnny Depp.

O argumento relata as peripécias de Newt Scamander e de Albus Dumbledore que lutam para evitar que o mágico Gellert Grindelwald crie mais problemas no mundo inventado por J.K. Rowling. O filme já está em exibição em Portugal e agora pode-se conhecer a história que inspirou este segundo episódio escrito pela própria autora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A estreia aconteceu há menos de um mês em Paris e desde o dia 16 de novembro que está nas salas de todo o mundo.

Tudo se passa em 1927 no Congresso de Magia que se realiza nos Estados Unidos, quando o mago Gellert Grindelwald ia ser transferido para uma prisão de segurança máxima em Londres. Como não podia deixar de ser foge com a ajuda de um cúmplice. É aí que entra Redmaynne e os seus amigos americanos, bem como uma longa lista de personagens do universo de J.K. Rowling. Numa tentativa para travar os planos de Grindelwald, Albus Dumbledore convoca Newt, seu antigo aluno em Hogwarts, que aceita uma vez mais ajudar, desconhecendo os perigos que o esperam.



O argumento publicado em livro compreende o guião completo do filme Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, apresentando um elenco de criaturas e personagens novas e outras já conhecidas do público.