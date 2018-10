Morreu Scott Wilson, ator de "Walking Dead"

Membro do elenco da série "Walking Dead" entre 2011 e 2014, Scott Wilson morreu aos 76 anos, segundo foi anunciado na conta de Twitter da série.

Na série, Scott, que fazia o papel do agricultor Hershel Green, tinha sido "morto" na quarta temporada. Há dias tinha sido anunciado que a sua personagem reapareceria como recordação do passado na próxima temporada, a 9ª, que começará a ser transmitida segunda-feira. As cenas em que isso acontecerá já foram filmadas.

Scott Wilson nasceu em Atlanta, no dia 29 de março de 1942. Depois de terminar o liceu, em 1960, foi à boleia para Los Angeles, perseguindo o sonho de ser ator. Depois de mais cinco anos a viver em grandes dificuldades, conseguiu finalmente, em 1967, dois papeis de relevo, em "O calor da noite" (cinco Óscares, incluindo o de melhor filme) e em "A sangue frio", o filme feito a partir do romance de Truman Capote com o mesmo nome ("In Cold Blood", no original).

Em 1974 contracenou com Robert Redford em "O Grande Gatbsy". Também participou em vários episódios da série de televisão "CSI".

Tornou-se num importante ativista na defesa dos direitos contratuais dos atores, sendo-lhe reconhecido um papel de liderança nessa matéria.