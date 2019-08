Morreu Richard Williams o criador de Roger Rabbit

O ilustrador e animador canadiano Richard Williams, criador do personagem Roger Rabbit, faleceu na sexta-feira, no Reino Unido, aos 86 anos, anunciou a família do artista galardoado por três vezes com um Óscar.

Nascido em Toronto, no Canadá, mudou-se para o Reino Unido na década de 1950, e veio a falecer em Bristol, onde residia, segundo a família.

Williams foi diretor de animação do filme "Quem tramou Roger Rabbit" ("Who Framed Roger Rabbit?"), dirigido por Robert Zemeckis, e criou os personagens de Roger e Jessica Rabbit.

Conquistou também três prémios Bafta, atribuídos pela Academia de Cinema Britânica, além de participar em outros filmes, como a comédia "O regresso da Pantera Cor de Rosa" e "Casino Royal".

O seu primeiro filme, "The Little Island", criado em 1958, valeu-lhe um prémio Bafta, e, em 1971, a sua adaptação para cinema de "Um Conto de Natal", de Charles Dickens, conquistou o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Ao longo da carreira realizou várias masterclasses sobre animação, e deixou um livro sobre a sua arte, intitulado "The Animator's Survival Kit" ("O Equipamento de sobrevivência do Animador", em tradução livre), considerado fundamental para os profissionais do setor.