Morreu Peter Mayhew, o Chewbacca de Star Wars

O ator Peter Mayhew, que entre 1977 e 2015 interpretou o papel de Chewbacca nos filmes Star Wars, morreu na passada terça-feira. A notícia foi esta quinta-feira revelada pela família, numa publicação na rede social Twitter,

"A família de Peter Mayher, com profundo amor e tristeza, lamenta partilhar a notícia que Peter faleceu. Ele deixou-nos na noite de 30 de abril de 2019, com a sua família ao seu lado, na sua casa em Texas Norte", lê-se na publicação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nascido em Londres a 19 de maio de 1944, Mayhew teve a sua primeira participação no cinema em 1976 no filme "série B" de Ray Harryhausen Sinbad and the Eye of the Tiger. No ano seguinte, tinha sido contratado para o papel do alienígena Chewbacca.

Um casting conseguido, em parte, pelos seus 2,20 metros de altura.

Mayhew regressou ao papel nos filmes seguintes de Star Wars em que entrava a sua personagem: tanto nos dois filmes seguintes da trilogia original da saga -- o Império Contra-Ataca (1980) e O Rregresso de Jedi (1983) -- como no Episódio III - A Vigança dos Sith (2005) e no Episódio VII -- o Despertar da Força (2015).

Este último filme, realizado por JJ Abrams, foi a última vez que Mayhew vestiu a pele do Wookiee companheiro de Han Solo (Harrison Ford), já tinha então 70 anos.