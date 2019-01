Morreu músico e compositor Michel Legrand

Gabriel García Márquez viveu dois anos em Caracas, era ele repórter. Foi pago por uma revista para contar a queda do ditador empreendedor Pérez Jiménez, em 1958, e o que se seguiu. O futuro nobel, por enquanto jornalista, pôs-se a escrever sobre "Caracas, a infeliz", como lhe chamou. Então, entre as autoestradas, os viadutos e os hotéis com piscinas aquecidas - cada obra, terceira, quarta ou quinta "maior do mundo" - e muita carência geral, García Márquez convocava para as suas reportagens as histórias de uma velha venezuelana, exilada de outra ditadura, que marcara a infância dele, no país vizinho, Colômbia.