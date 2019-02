Morreu Lisa Sheridan, atriz de CSI Miami

A atriz norte-americana Lisa Sheridan, que participou em séries como CSI: Miami, CSI: Nova Iorque, Halt and Catch Fire, Invasion, O Mentalista, Scandal e The 4400, morreu esta segunda-feira aos 44 anos.

O corpo da atriz foi encontrado no seu apartamento em Nova Orleães, no estado de Louisiana, sendo que as autoridades ainda estão a investigar as causas da morte, de acordo com a agente de Lisa Sheridan, que comunicou a notícia na quarta-feira à noite em nota enviada à imprensa norte-americana.

"Lisa morreu na segunda-feira de manhã, em casa em Nova Orleães. A causa da morte ainda não é conhecida. Estamos a aguardar pelos resultados dos exames feitos pelos médicos legistas. A família confirmou inequivocamente que não se tratou de um suicídio. Qualquer indicação em contrário é absolutamente 100% infundada", assegura.