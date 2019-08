Morre Peter Fonda, ícone da contracultura. Família pede brinde à liberdade

Peter Fonda morreu na sexta-feira aos 79 anos devido a insuficiência respiratória por cancro do pulmão, disse a sua família em comunicado. "É com profunda tristeza que partilhamos a notícia de que Peter Fonda faleceu", disse a família. Peter Fonda é filho da estrela Henry Fonda, irmão da atriz e guru do exercício físico Jane Fonda, e pai da atriz Bridget Fonda. Era casado com Margaret DeVogelaere (o seu terceiro matrimónio) e tem um filho, Justin.



Fonda morreu "de forma pacífica" em sua casa em Los Angeles na sexta-feira de manhã, de acordo com o comunicado. "Enquanto lamentamos a perda deste homem doce e gracioso, também desejamos que todos celebrem o seu espírito indomável e o seu amor pela vida", disse a família.

"Em honra de Peter, por favor, erga um copo à liberdade", lê-se no comunicado.

Peter Fonda foi nomeado para os Óscares pelo argumento original em Easy Rider e pelo seu trabalho como ator principal em Laços de ouro (Ulee's gold, de 1997), no qual representou o papel de um veterano do Vietname convertido em apicultor.

A morte de Fonda acontece no ano do 50.º aniversário do lançamento de Easy Rider, estreado em 14 de Julho de 1969, e em Portugal no ano seguinte. A data será comemorada com uma projeção no dia 20 de setembro no Radio City Music Hall de Nova Iorque. O filme, que foi protagonizado por Fonda, Jack Nicholson e Dennis Hopper (e realizado por este), será exibido em sincronia com uma interpretação ao vivo da banda sonora. Sob a direção musicla de T Bone Burnett, deve atuar John Kay, dos Steppenwolf, para o tema Born To Be Wild, e Roger McGuinn, dos The Byrds, entre outros.

Easy Rider é a história de dois motociclistas que descobrem uma América em plena revolução cultural, quando duas gerações se chocaram sobre os costumes e os valores. Pelo caminho, George (Jack Nicholson) junta-se a Wyatt (Fonda), montado na moto Capitão América, e a Billy (Hopper). O filme de baixo orçamento, produzido com 380 mil dólares, foi um sucesso.

Peter Fonda nasceu em Nova Iorque em fevereiro de 1939, filho de Henry e Frances Fonda. A sua relação com o pai foi problemática, tendo vivido em colégios internos.

A sua carreira começou na Broadway, em 1961, e dois anos depois deu o salto para o cinema, na comédia Tammy e o Doutor, com Sandra Dee. Mas a sua imagem ficaria para sempre associada a Easy Rider e ao filme escrito por jack Nicholson e realizado por Roger Corman The Trip (que em Portugal estreou sob o nome Os Hippies, mais de dez anos depois), sobre o LSD.