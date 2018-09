Milhões de Festa regressa a Barcelos com Os Tubarões, Lena D'Água e Johnny Hooker

Até ao final do ano haverá mais de 60 novos discos de música portuguesa

Às 18.00 de hoje, no palco Cidade, cuja localização vai ser divulgada duas horas antes dos concertos, o Ensemble Insano abre o Milhões de Festa, que até domingo muda a paisagem de Barcelos

Ainda hoje, os palcos Taina e Milhões vão receber os concertos de Indignu, com Ana Deus, 700 Bliss, Mauskovic Dance Band, entre outros.

Até domingo os espectadores vão poder assistir a dezenas de atuações, entre regressos e estreias, numa edição que se realiza em setembro, em vez do habitual mês de julho.

Assim, vai ser possível ver concertos de Johnny Hooker, The Heliocentrics, Scúru Fitchádu, Warmduscher, Lena d'Água e Primeira Dama com a Banda Xita, Greengo, entre muitos outros.

Em declarações à Lusa, em julho, Márcio Laranjeira, da organização do festival, confirmou que haverá alterações, mas "não a nível do que é o festival, que continua a ser feito pelas mesmas pessoas, os espaços vão ser os mesmos, vai manter a mesma linha: a ideia de ser uma mostra do que está a acontecer naquele momento".

"Onde vai sofrer alterações será mais na dinâmica entre todos os espaços, entre os palcos, entre a cidade e os palcos, e a tónica maior é trabalhar melhor o tempo e o espaço, as coisas terem mais espaço para respirar entre elas", afirmou o programador, que explicou que querem contrariar a tendência de haver concertos simultâneos que obrigam o público a uma divisão entre palcos.

Márcio Laranjeira lembrou o que acontece em muitos festivais: "Ficas com aquela sensação de que viste demasiadas coisas e não viste nada, porque é demasiada informação. Este ano queremos contrariar esse ritmo".