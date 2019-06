Madonna: "O meu novo álbum é uma carta de amor para ti, Portugal"

"Olá, Portugal. Sou a Madonna e o meu novo álbum, Madame X, foi inspirado em, e é uma carta de amor para ti, Portugal, e para a tua bonita cultura". As palavras são ditas pela cantora norte-americana numa mensagem gravada para os fãs portugueses divulgada esta sexta-feira, dia em que é lançado o seu novo trabalho discográfico.

No final da mensagem em vídeo, enviada ao DN pela Universal Music, Madonna agradeceu ao nosso país, e em português: "Obrigada". A rainha da Pop mudou-se para Lisboa em 2017 e desde então tem-se inspirado na nossa cultura e o resultado é o novo disco que chega esta sexta-feira às lojas.

Madame X nasceu em Lisboa, como Madonna faz questão de referir nas entrevistas que tem dado nos últimos tempos. "Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirmou no seu site oficial.

"Inspirada por esta melancolia e sentimento da guitarra portuguesa e da morna"

À revista Visão , a norte-americana diz que o novo álbum deixa transparecer uma homenagem ao fado, mas também às mornas de Cabo Verde e à música que ouviu na capital portuguesa, muito por "culpa" do músico Dino d'Santiago, um dos artistas com quem Madonna se cruzou em Lisboa. "Sinto-me inspirada por esta melancolia e sentimento da guitarra portuguesa e da morna", revelou.

Mas quando veio morar para Lisboa Madonna não tinha em mente um novo álbum. Ela decidiu mudar-se para o nosso país por causa do filho David Banda, que joga nas camadas jovens no Benfica. "Não fui para Lisboa para fazer um disco, essa era a última coisa que eu tinha em mente. Fui porque o meu filho quer ser jogador profissional de futebol... mas fiquei um pouco deprimida", explicou à MTV em abril.

"Primeiro eu pensei que ia ser super divertido e aventureiro, mas depois dei por mim apenas a ir levar e buscar as crianças à escola e a ir assistir a jogos de futebol. Era uma 'Billy No Mates' [alguém com poucos ou nenhuns amigos]. Fiquei um pouco deprimida", revelou.

O novo álbum apresenta 15 temas, nos quais Madonna canta em inglês, espanhol e português. Aliás, um dos temas é uma versão de Faz Gostoso, da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a brasileira Anitta.

Madonna vai apresentar Madame X ao vivo numa digressão mundial que arranca em setembro, nos Estados Unidos. Já a digressão europeia vai começar em janeiro de 2020 com seis concertos no Coliseu de Lisboa, marcados para os dias 16, 18, 19, 21, 22 e 23, praticamente esgotados.