Madonna revela que o novo álbum nasceu de uma depressão em Lisboa

"Eu não fui para Lisboa para fazer um disco, essa era a última coisa que eu tinha em mente. Fui porque o meu filho quer ser jogador profissional de futebol... mas fiquei um pouco deprimida", explicou Madonna sobre o processo que levou à criação do seu novo álbum, a ser lançado no próximo dia 14 de junho mas do qual já se conhece o primeiro single, Medellin, que tem a parceria do cantor colombiano Maluma.

A veterana estrela da pop, de 60 anos e mãe de seis crianças - entre as quais David Banda, que joga nos sub-15 do Benfica -, revelou numa entrevista na MTV como o seu papel de "soccer mom" na capital portuguesa influenciou o seu novo álbum. "Ele [David] não iria ter o mais alto nível de treino nos Estados Unidos. Então fui para Lisboa para ser uma mãe do futebol. E essa é a última coisa que se esperaria de uma rapariga controversa como eu", disse a cantora, que se mudou para Portugal em 2017.

"Primeiro eu pensei que ia ser super divertido e aventureiro, mas depois dei por mim apenas a ir levar e buscar as crianças à escola e a ir assistir a jogos de futebol. Era uma 'Billy No Mates' [alguém com poucos ou nenhuns amigos]. Fiquei um pouco deprimida e então pensei em fazer amigos e conhecer pessoas", afirmou a diva da pop, explicando como isso a inspirou para compor novas músicas.

"A maioria das pessoas que conheci eram artistas - pintores ou músicos. E eu comecei a ser convidada para as casas das pessoas e elas tinham umas sessões de sala de estar em que toda a gente aparecia com vinho, com comida, sentava-se à volta da mesa e, de repente, os músicos levantavam-se e começavam a tocar e a cantar fado, morna e samba. Eu pensava: O que se está a passar aqui? Estes artistas atuam apenas por prazer e paixão, sem serem pagos?", continuou Madonna, em conversa com o apresentador britânico Trevor Nelson, nos estúdios da MTV em Londres, numa sessão que contou também com perguntas de fãs reunidos à mesma hora em estúdios em Nova Iorque e São Paulo.

Madonna contou ainda que a influência de Lisboa em Madame X sente-se na diversidade que atravessa o disco. "Lisboa é um melting pot de culturas musicais de Angola, Guiné-Bissau, Espanha, Brasil, França, Cabo Verde. Tive o prazer e a honra de conhecer músicos de todos estes lugares, de me sentir inspirada pela sua música e de me deixar influenciar por ela. Foi daí que vieram todas as canções".