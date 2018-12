Lista dos dez melhores filmes de 2018 exclui realizadoras

No American Film Institute (AFI) não há vencedores, apenas selecionados. São os 10 melhores e ao longo dos últimos anos as escolhas do instituto correspondem às nomeações dos Óscares. Tratam-se das escolhas de uma mistura de profissionais do cinema americanos, entre profissionais, académicos e críticos.

Não deixa de ser curioso a ausência de cineastas femininas na lista, embora esteja a ser aplaudida a inclusão de cineastas afro-americanos, como Barry Jenkins em If Beale Street Could Talk, Spike Lee em BlaKkKsman e Ryan Coogler em Black Panther, o primeiro filme de super-heróis com toda esta aclamação de prestígio.

Este ano foi atribuído o Prémio Especial, neste caso a Roma, de Alfonso Cuarón. Por ser em língua estrangeira, esta saga familiar a preto & branco ficou de fora dos critérios para a lista dos melhores.

Favoritos como Green Book - Um Guia para a Vida, de Peter Farrelly e Um Coração na Escuridão, de Paul Schrader, estão obviamente referenciados, mas há quem comente as ausências de filmes como Vice, de Adam McKay, Viúvas, de Steve McQueen e O Primeiro Homem na Lua, de Damian Chazelle, que está a ser penalizado pelos resultados de bilheteira algo tépidos.

Nesta corrida aos prémios de cinema de 2018/2019 há ainda o caso de Correio de Droga, de Clint Eastwood, posto pela Warner a estrear nesta janela limite, mas que ainda não está a pegar. Julga-se que um dos motivos desta omissão prende-se com o facto de o filme ainda não ter sido visto por muitos dos votantes. Talvez amanhã se confirme nas nomeações dos Golden Globes o que poderá acontecer a esse thriller moral do veterano. Mas a surpresa parece estar a ser nesta altura Eight Grade, do ator Bo Burnham, pequeno filme "indie" que inicialmente não estava no radar das aclamações. Em Portugal não tem inclusive distribuição...

A lista tem também a ousadia de ser verdadeiramente eclética: Um Lugar Silencioso, filme de terror de John Krasinski, está igualmente eleito! Fez-se justiça a um dos grandes filmes do ano.

E são estes os dez melhores segundo o AFI:

Black Panther, de Ryan Coogler

Green Book - Um Guia para a Vida, Peter Farrelly

O Regresso de Mary Poppins, de Rob Marshall

Um Lugar Silencioso, de John Krasinski

BlaKkKsman, de Spike Lee

Eight Grade, de Bo Burnham

Assim Nasce uma Estrela, de Bradley Cooper

No Coração da Escuridão, de Paul Schrader

A Favorita, de Yorgos Lanthimos

If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins