Lisboa e Estocolmo: "A Casa de Papel" também vem à Comic Con

Comic Con 2019: concerto com a banda sonora de Variações

As atrizes espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo, conhecidas como Raquel Murrilo (Lisboa) e Mónica Gaztambide (Estocolmo) respetivamente, na série La Casa de Papel, vão estar presentes no evento Comic Con Portugal 2019, nos dias 12 e 13 de setembro, anunciou esta terça-feira a organização do evento.

A atriz Itziar Ituño apareceu pela primeira vez em 1999, na série do País Basco, Goenkale, onde interpretava Nekane Beitia. No cinema, Itziar Ituño participou em filmes como Loreak e Igelak, em 2015 e 2016, respetivamente. Em 2017, entrou na série La Casa de Papel, da Netflix. Itziar interpreta Raquel Murillo, a inspetora que tenta apanhar o "gangue" que assalta a Casa da Moeda na primeira e segunda temporada. Na terceira, Raquel junta-se ao grupo sendo-lhe atribuído o nome de código de Lisboa.

Itziar Ituño é Lisboa em "A Casa de Papel" © Direitos reservados

Esther Acebo é uma atriz, apresentadora e jornalista espanhola. É conhecida na televisão pela presença em Los encantados (2016). Também foi apresentadora do programa infantil Kosmi Club e do programa Non Stop People. Na série da Netflix La Casa de Papel, Esther interpretou Mónica Gaztambide, uma das personagens principais que é também intitulada como Estocolmo.

Esther Acebo é Estocolmo em "A Casa de Papel" © Direitos reservados

As duas atrizes estarão no evento Comic Con Portugal nos dias 12 e 13 de setembro, para painéis de Q&A, autógrafos e fotografias com os fãs.

Veja a programação completa do Comic Con Portugal no site oficial do evento.