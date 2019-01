Glenn Close diz às mulheres: "Temos que seguir os nossos sonhos"

A atriz Glenn Close ficou realmente surpreendida ao vencer o Globo de Ouro de melhor atriz num filme dramático. Ela, como quase toda a gente, estava à espera de ouvir o nome de Lady Gaga e, por isso, não conseguiu esconder o espanto. A atriz de 71 anos ganhou o seu segundo Globo por A Mulher, filme de Björn Runge em que interpreta o papel da mulher de um autor laureado com o Prémio Nobel.

Em 45 anos de carreira, Glenn Close já esteve 14 vezes nomeada para os Globos de Ouro mas só tinha ganho em 2003 por O Leão no Inverno. Tem ainda no currículo seis nomeações para o Óscar, prémio que nunca ganhou.

No seu discurso, além dos agradecimentos habituais, deixou uma mensagem a todas as mulheres: "O que aprendemos é que as mulheres são cuidadoras, é o que esperam de nós", disse, acrescentando: "Nós temos filhos, temos os nossos maridos, se tivermos sorte, os nossos companheiros, quem quer que seja. Mas temos que ter uma satisfação pessoal." E concluiu: "Temos de seguir os nossos sonhos. Temos de dizer: eu posso fazer isto e eu quero fazer aquilo."

Após a cerimónia, a cantora Lady Gaga, nomeada por Nasceu uma Estrela, deu no Twittwer os parabéns a Close: "Ela é uma verdadeira lenda e merece ganhar todos os prémios":