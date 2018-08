Homenagens de Stevie Wonder, Ariana Grande e outras estrelas da música no adeus a Aretha Franklin

A cerimónia fúnebre começa às 10:00 locais (15:00 em Lisboa) no Greater Grace Temple, em Detroit, e tem previstas atuações 19 artistas, segundo o jornal Detroit Free Press:

Pelo palco vão passar Stevie Wonder, Faith Hill, Ariana Grande, Ronald Isley, Chaka Khan, Fantasia, Jennifer Hudson, Yolanda Adams, Shirley Caesar, the Clark Sisters, Jennifer Holliday, Tasha Cobbs-Leonard, Marvin Sapp, the Williams Brothers, Vanessa Bell Armstrong, Audrey DuBois Harris, Alice McAllister Tillman, Edward Franklin, Aretha Franklin Orchestra e the Aretha Franklin Celebration Choir, segundo o jornal de Detroit.

Segundo a Rolling Stone, a lista de oradores inclui o antigo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, o cantor Smokey Robinson, a atriz Cicely Tyson, o editor Clive Davis, o governador do Michigan, Rick Snyder, o presidente da câmara de Detroit Mike Duggan, o reverendo Jesse Jackson e o antigo procurador-geral Eric Holder.

Ao longo da semana, centenas de admiradores fizeram filas no Museu de História Afro-Americana Charles H. Wright, em Detroit, onde teve lugar o velório de Aretha Franklin.

Aretha Franklin, que morreu este mês aos 76 anos, teve uma vida preenchida por êxitos musicais, a o momento em que pegou na canção Respect de Otis Redding e a transformou em algo diferente. Chamaram-lhe a rainha da soul.

Em 1985, tornou-se famoso o verso "We goin' ridin' on the freeway of love in my my pink Cadillac" da canção Freeway of Love. Recordando-o dezenas de Cadillacs cor-de-rosas terão lugar especial nas cerimónias de adeus a Aretha Franklin. Trata-se de mais do que um tributo a uma canção. A ideia inspira-se na forma como os polícias alinham os seus carros em honra dos agentes que morrem, segundo a organizadora, Crisette Ellis. Mais de 130 vão participar.

Ao todo, Aretha Franklin venceu 18 Grammys e vendeu mais de 75 milhões de discos ao longo da sua carreira. Foi a primeira mulher a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1987.

Aretha Louise Franklin nasceu em 25 de março de 1942 em Memphis, no Estado norte-americano do Tennessee - onde esteve sediada a editora Stax, que editou Otis Redding -, mas cresceu em Detroit, a outra principal cidade do soul norte-americano e lar da editora Motown. Filha do reverendo C.L. Franklin, viu o pai marchar com Martin Luther King e cantou, em 1968, no funeral deste último.

Com múltiplas canções nas listas das mais vendidas e ouvidas, incluindo no começo do século XXI, Aretha Franklin cantou pelo mundo fora e nas tomadas de posse dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, tendo sido condecorada pelo outro ocupante do cargo entre os dois democratas, George W. Bush.

Aretha Franklin teve quatro filhos e, em 2017, anunciou que se ia retirar do mundo da música para dedicar mais tempo aos netos.