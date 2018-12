Netflix proibiu os cinemas de revelar números, mas 'Roma' é um sucesso nas salas

Em Portugal, tal como em outros territórios, a ideia era lançar o filme Roma nos cinemas, um dia antes da sua chegada à plataforma de streaming da Netflix. A condição era os números não serem revelados, um acordo de confidencialidade que foi respeitado - tanto assim que hoje no top de bilheteiras enviado pelo ICA (Instituto de Cinema e Audiovisual) é como se não tivesse estreado.

Mas estreou em Lisboa, Porto, Cascais, Carcavelos e Setúbal graças à distribuidora Pris, que seguiu as regras da Netflix numa operação de risco. E foram exibidores mais alternativos como a Midas, a Nitrato e a Leopardo que quiserem apostar nessa estratégia de "cinemas selecionados", ao passo que a UCI e a gigante NOS Cinemas preferiram não entrar nesta jogada.

O filme foi lançado nas salas do México, Los Angeles e Nova Iorque logo em novembro e de forma limitada (sobretudo para conseguir qualificar-se para os Óscares, estando agora muito bem posicionado nesta corrida). No total, foram apenas 30 países com direito a ter Roma em ecrã grande (e se há filme que pede ecrã gigante é este). Em Portugal, segundo o DN apurou, não há prazos para o filme ser retirado, apenas está garantido que não haverá sessões em formato 70mm.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com um consenso crítico espantoso, a obra-prima de Alfonso Cuáron é a história da sua ama e do seu bairro, Roma, em pleno coração da Cidade do México, em 1971. Um épico familiar que é também uma ode às memórias da nossa infância.

Américo Santos, dos cinemas Trindade, está feliz com as enchentes na sua sala: "posso dizer que o filme está a ter um desempenho no Trindade que vai bater os recordes de público.Para nós, não está a ser um problema exibir o Roma em simultâneo com a disponibilidade em streaming, uma vez que este filme ganha imenso em ser visto na tela. Ou seja, por oposição, a visão em streaming não chega aos calcanhares da visão em tela". Segundo o proprietário da sala, a carreira de Roma no Trindade deverá ser longa.

Esta iniciativa de colocar filmes nas salas e ao mesmo tempo disponíveis no Home Cinema não é propriamente revolucionária. A distribuidora Bold há um ano que faz o mesmo e ainda a semana passada lançou com essa filosofia Ana e o Apocalipse, comédia zombie de John McPhail. De certo modo, o resultado que esta semana saiu sobre um estudo do grupo EY"s Quantitative Economics and Statistics, nos EUA, referindo que o cinema no streaming não afeta as vendas de bilhetes na salas, vem revelar uma janela de oportunidade. Esse mesmo estudo garante que a tendência é as duas formas de ver cinema não serem concorrentes, mas sim de uma complementaridade saudáveis. Nos EUA, as bilheteiras estão de boa saúde, tal como está a Netflix.

Em resumo, o filme pode ser visto pelos assinantes da Netflix mas é sempre recomendável a sua visão primeiro em sala. Em Lisboa, no Monumental (versão Dolby Surround 7.1) e no Ideal; Porto, Trindade, Cascais: O Cinemas da Villa; Carcavelos, Atlândida Cine; Setúbal, Charlot.