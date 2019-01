Elas não são nada invisíveis: mulheres com mais de 50 anos que podemos amar

Emmanuelle fez 55 anos no verão, Juliette tem 54, Monica também, Sophie já fez 52 e Carla 51, como Sandrine. A lista podia ser alargada a duas Isabelle, uma de 65, outra de 63 anos, a Carole, de 61, ou a Catherine, 75.

Para o francês Yann Moix, escritor e realizador ocasional, é impossível amar estas mulheres porque têm mais de 50 anos: "Elas são invisíveis. Eu prefiro os corpos de mulheres mais jovens. É tudo. Um corpo de uma mulher de 25 anos é extraordinário. O corpo de uma mulher de 50 anos não é de todo extraordinário."

Segundo Yann, ele próprio com 50 anos, é impossível amar mulheres como as atrizes Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Monica Bellucci, Sophie Marceu, Carla Bruni, Sandrine Bonnaire, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Carole Bouquet ou Catherine Deneuve. E escolhemos apenas atrizes que podemos ver com regularidade em filmes produzidos em França (Monica é italiana, esteve casada com o francês Vincent Cassel; Carla é italo-francesa, as outras são todas de nacionalidade francesa).

O leque podia ser alargado a Hollywood, para continuar no cinema, que é um meio onde Yann também se movimenta: Halle Berry já fez 52 anos, como Robin Wright, que todos conhecem de House of Cards, e Salma Hayek, a mexicana de Frida; Julia Roberts festejou em outubro 51 anos, como Nicole Kidman; ou Cindy Crawford, a supermodelo hoje atriz, que no próximo mês festeja 53, a mesma idade de Diane Lane, que fará 54 em 22 janeiro, e da atriz chinesa Gong Li, revelada em Judou e consagrada com Adeus, Minha Concubina. E a lista podia continuar.

Donde se conclui, por este breve elenco, que podemos contestar com facilidade Yann Moix: elas não são nada invisíveis. E aqui temos provas irrefutáveis (e as fotos são de filmes ou produções recentes).