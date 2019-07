"Desembarquei num mundo mágico". Madonna declara-se de novo a Lisboa

Já não é a primeira declaração que Madonna faz à capital portuguesa. Pode não ter sido a música que a levou até Lisboa, mas foi a cidade que a inspirou a regressar ao mercado discográfico. Num novo documentário, disponível no Youtube, a rainha da Pop revela como encontrou em Portugal a inspiração para o seu novo álbum, "Madame X", depois de um período de solidão e depressão. "Desembarquei num mundo mágico", disse.

O documentário tem apenas 22 minutos e foi produzido pelo português Nuno Xico. No vídeo, que pode ser visto legendado em português (do Brasil), a cantora norte-americana fala abertamente sobre o processo criativo que resultou no novo disco. Explica como chegou entusiasmada "por estar fora da América" e poder "olhar o mundo de outro ponto de vista". "Mas comecei a sentir-me frustrada como artista... e um pouco solitária", acrescentou Madonna, que numa entrevista ao canal MTV já tinha admitido ter passado por uma depressão quando chegou a Lisboa. Compara o processo de solidão ao mesmo pelo qual teve de passar quando chegou a Nova Iorque, com apenas 19 anos. "Sabia que tinha de encontrar a minha tribo."

Segundo confessa, a artista terá mesmo encontrado a sua tribo. E foi através do fado e do funaná que se sentiu inspirada a compor novamente, que estimularam nela a paixão pela cidade. "Pensei: estou feliz pela carreira futebolística do David [o filho e razão pela qual decidiu vir morar para Portugal], mas esta é a razão de eu estar aqui."

O disco "Madame X" estreou em junho e alcançou o primeiro lugar de vendas em mais de 60 países.