DC Comics cancela banda desenha que tinha Jesus Cristo como super-herói

A DC Comics cancelou a série Second Coming, que tinha como protagonista Jesus Cristo, antes mesmo de publicar o primeiro número, que deveria estar à venda a 6 de março. Escrita por Mark Russell e ilustrada por Richard Pace, a série seria publicada pela Vertigo, selo da conceituada editora norte-americana de BD, e teria como ponto de partida uma segunda vida de Cristo, que regressa à Terra para ficar horrorizado com o modo como os seus ensinamentos foram destorcidos e como, afinal, as pessoas idolatram um super-heróis chamado Sun-Man em vez de adorarem o verdadeiro Messias.

A equipa criativa já estava a trabalhar na história há alguns meses mas só em dezembro passado começaram a sair algumas notícias sobre o assunto e no início do ano a Fox News fez uma notícia que teve imenso impacto. Imediatamente, o grupo religioso de extrema-direita Hazte Oír protestou contra a publicação de conteúdo "inapropriado e blasfemo" e lançou uma petição, que recolheu cerca de 230 mil assinaturas, exigindo o seu cancelamento. O que acabou por acontecer.

No Twitter, Mark Russell explica que a decisão de cancelar Second Coming foi sua. A história "irá ser lançada mas com outra editora", garante. E acrescenta: "O meu objetivo é sempre escrever os melhores livros que conseguir sobre assuntos que me interessam. Os editores têm os seus próprios objetivos. Às vezes, os nossos objetivos complementam-se, outras vezes não. É bom admiti-lo quando isso acontece e seguir em frente em caminhos separados."

Em entrevista à Syfy, Mark Russell explica que a DC Comics começou por adiar a data de publicação e depois pediu-lhe pequenas alterações à história. Mas ele percebeu que mais alterações iriam ser pedidas num futuro próximo. Embora não tenha a certeza que estas alterações estejam relacionadas com a petição, a verdade é que achou estranho que elas surgisse meses depois de a série estar a ser trabalhada e de as suas propostas terem sido elogiadas em várias reuniões. "Então, eu decidi que preferia manter a história intacta e permanecer fiel à versão original", diz.

Russell e Richard Pace pediram à DC Comics para ficarem com os direitos da obra e estão agora à procura de outra editora, mais pequena, mas que respeite as suas ideias. Os autores esperam poder anunciar mais novidades em breve.

No entanto, o grupo de cidadãos que lançou a petição acredita que a BD nunca verá a luz do dia: "Esta foi a decisão certa por parte da DC Comics", disse Gregory Mertz à Syfy. "Continuaremos a lutar contra o lançamento destes livros se forem para outra editora. Jesus não é apenas um super-herói. Os assinantes desta petição acreditam que Jesus é real. A vida de Jesus tem uma mensagem especial de esperança e redenção, e esta BD fazia um retrato falso do nosso Salvador."