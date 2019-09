De cabeças empaladas a gelados grátis, o que há na Comic Con

Ator de The Walking Dead vai estar no Comic Con Portugal

Horas antes de abrir ao público, visitámos o espaço da Comic Con 2019. Na azáfama das montagens de última hora, o diretor do evento, Paulo Rocha Cardoso, desvendou os espaços e algumas das ações que vão tomar conta do Passeio Marítimo de Algés a partir desta quinta-feira até domingo, 15 de setembro. Percorra a galeria de imagens para conhecer o espaço.

Cabeças de chocolate empaladas, gelados gratuitos, polícias, pranchas e areia de praia a fazer lembrar a Costa Oeste dos EUA. E, claro, não podia faltar, o trono da série "A Guerra dos Tronos". Animação não vai faltar aos visitantes do Comic Con Portugal e serão várias as ações que ao longo dos quatro dias os canais de TV por cabo vão organizar para promover as suas séries.

Já nos auditórios irão decorrer as várias palestras, as sessões de autógrafos de atores internacionais de algumas das séries, e de TV. Entre as quais as atrizes espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo conhecidas como Raquel Murrilo (Lisboa) e Mónica Gaztambide (Estocolmo) na série "A Casa de Pape"l. E no domingo a aguardada presença da atriz britânica Millie Bobby Brown da série "Stranger Things".

Mais há mais: o Geek Market, um espaço onde os visitantes podem adquirir banda desenhada, manga, roupa e objetos de filmes e séries de TV. Um pavilhão dedicado ao gaming com as novidades do momento, um palco com músicas de filmes. E ainda um espaço de cinema ao ar livre com sessões continuas de dezoito filmes da Marvel e pipocas a acompanhar.



Está (quase) tudo montado para a festa da cultura pop começar.