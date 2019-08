Comic Con 2019: Millie Bobby Brown vem falar de Stranger Things

Millie Bobby Brown, a jovem atriz que ganhou destaque pelo seu papel como Eleven, na série de drama de ficção científica da Netflix, Stranger Things, vai estar no maior evento de cultura pop em Portugal no dia 15 de setembro: o Comic Con.

A atriz é a pessoa mais jovem de sempre a aparecer na lista "das 100 pessoas mais influentes do mundo", da revista TIME.

Três meses depois de chegar a Hollywood, foi escolhida para o papel da jovem Alice, na série de drama de fantasia da ABC, Era Uma Vez no País das Maravilhas (2013), um spin-off de Era Uma Vez (2011).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em novembro de 2013, após apenas uma audição auto-gravada, e sem conhecer os produtores/realizadores, Millie recebeu o papel de Madison O'Donnell, na série paranormal de suspense-drama da BBC America, Intruders (2014). Em seguida, fez aparições como convidada em NCIS: Investigações Criminais (2003), na sitcom Família Moderna (2009), da ABC, e na série Anatomia de Grey (2005).

Em 2016, apareceu como Eleven, na série de drama de ficção científica da Netflix, Stranger Things. O seu papel recebeu elogios da crítica e foi nomeada para o Screen Actors Guild Award como Melhor Atriz e para os Emmy Awards como Melhor Atriz Secundária numa Série de Drama.



Fez a sua estreia no cinema em Godzilla II: Rei dos Monstros (2019) e em 2020, irá regressar como Madison, em Godzilla vs. Kong. Para o próximo ano podemos também contar com a presença da atriz no filme Enola Holmes.



Millie Bobby Brown irá marcar presença no evento Comic Con Portugal 2019, no Passeio Marítimo de Algés, no dia 15 de setembro para partilhar a sua experiência no mundo da Televisão e Cinema num painel de Q&A e tirar fotografias e dar autógrafos aos fãs.

Veja programação do Comic Con em https://www.comic-con-portugal.com