O músico e cantor belga Jacques Brel morreu a 9 de outubro de 1978, aos 49 anos, na periferia de Paris, vítima de cancro no pulmão. Nome fundamental da música francesa, Brel conseguiu chegar ao grande público com temas poéticos e subtis. Estes são apenas cinco exemplos:

1. Amsterdam (1964)

Brel nunca gravou este tema em estúdio, a única versão que existe foi gravada num concerto no Olympia, em Paris, em 1964. Esta foi uma das canções criadas na casa de Roquebrune, que o músico partilhava com Sylvie Rivet, com vista para o Mediterrâneo.

2. Ne me quitte pas (1959)

Escrita depois da amante, Zizou, ter terminado a sua relação com o músico, esta canção foi incluída no quarto álbum de Brel, La Valse à Mille Temps. Em 1966, o músico explicou que não se tratava de um canção de amor mas, antes, "um hino à cobardia dos homens" e ao grau a que eles estavam dispostos a humilhar-se. Além das muitas versões de que foi alvo, esta canção entrou também para a história da canção em língua inglesa sob o título de If you go away, interpretada por cantores como Nina Simone ou Dusty Springfield.

3. Quand on a que l'amour (1959)

O primeiro álbum de Brell foi lançado em 1954, o segundo em 1956. Nenhum deles foi um sucesso imediato. A editora, Philips, estava reticente em apostar num terceiro disco do músico belga. Pediu-lhe, expressamente, uma canção de amor. E depois de ouvir esta Quand on n'a que l'amour a editora não teve mais dúvidas. E este foi o seu primeiro êxito.

4. La valse à mille temps (1959)

A ideia para esta valsa terá nascido durante uma viagem de Jacques e Miche Brel a Marrocos, numa estrada cheia de curvas. Mas a música surgiu já no apartamento onde moravam em Bruxelas onde, às terças feiras, se reunia o coro Entonnoir. O cantor cantou esta música nas Exposição Mundial de 1958.

5. Les Vieux (1963)

Um tema melancólico sobre o envelhecimento, inpirado na doença da sua própria mãe. A canção estava incluída no álbum Les Bonbons.