O cantor brasileiro Aguinaldo Timotio Alves, mais conhecido pelo nome artístico de MC Naldinho, morreu na última quinta-feira aos 41 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, Aguinaldo estava internado no Hospital de Itaboraí, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, na sequência de uma insuficiência re.

MC Naldinho tornou-se conhecido no início deste século através de músicas como Um Tapinha Não Dói e Dança da Motinha, que se revelaram um autêntico sucesso entre os fãs do funk brasileiro.

Foi o empresário Bob Rum quem deu a notícia da morte do músico através do Facebook.

A filha do artista recorreu à mesma rede social para prestar homenagem ao seu pai.

"Onde estiveres, olha por mim", escreveu Karolyne Souza.