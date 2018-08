Atriz Graça Lobo está no hospital à espera de ser encaminhada para uma instituição

A atriz Graça Lobo está internada desde terça-feira à noite no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A consagrada atriz, de 79 anos, teve entretanto alta hospitalar, mas perante a falta de resposta da filha, que segundo a unidade hospitalar se mantém incontactável, "há mais de 24 horas", esta vai agora ser encaminhada para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Segundo um comunicado do hospital, a atriz que foi admitida às 22.18 de terça-feira, tem agora uma "situação clínica estável, não se justificando prolongar-se a sua permanência hospitalar". A unidade tentou contactar a filha - que, sabe o DN, a levou às urgências naquela noite -, para que viesse buscar a atriz, mas esta está incontactável.

A filha da atriz, Sarah Anahory, partilhou apelos no Facebook para que a mãe fosse internada, já que esta precisava, na sua opinião, de cuidados médicos permanentes.

Numa longa publicação em que se queixa de ter ido várias vezes ao hospital de Torres Vedras, sem que Graça Lobo fosse internada, Sarah Anahory pede ajuda para que a mãe receba o tratamento que precisa. Explica ainda que a atriz de 79 anos tem um "gravíssimo enfisema pulmonar".

No texto, Sarah Anahory deixa ainda um contacto telefónico, que permanece desligado.

Amigos de Graça Lobo, como o cineasta Lauro António têm partilhado notícias sobre o estado de saúde da atriz. Também o apresentador Eládio Clímaco desejou as melhoras. E o ator Luís Aleluia mostrou-se revoltado com a situação em que a colega de profissão se encontra: "Por favor, amigos, quando for a minha vez não me deixem terminar assim! Falta dignidade, falta humanidade, falta moral... e dói-me!"

A atriz teve uma intensa carreira no teatro, passando pela Casa da Comédia, Teatro Experimental de Cascais ou Teatro de Todos os Tempo. Em 1979, fundou a Companhia de Teatro de Lisboa. Em 2015, esteve em cena com a peça "As três (velhas) irmãs", no Teatro Nacional Dona Maria II.

Casos sociais são cada vez mais frequentes nos hospitais

As estatísticas oficiais ainda não são concretas em relação ao número de doentes que permanecem nos hospitais porque não têm resposta nas instituições ou familiares que os possam acolher. Em outubro do ano passado (os números mais recentes), em 34 dos 43 hospitais do país, estavam internadas 655 pessoas que tinham alta médica, mas não tinha uma resposta social.