Atriz brasileira Gabi Costa morre aos 33 anos

Gabi Costa, atriz brasileira de 33 anos, morreu no domingo, no Rio de Janeiro, após paragem cardiorrespiratória, segundo informação da assessoria de imprensa. Embora estivesse no ar no Brasil na telenovela "Órfãos da Terra", é mais conhecida do público português pela participação na novela juvenil "Malhação".

Ela foi encontrada desmaiada na sua casa e socorrida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade de onde era natural. No hospital acabaria por sofrer a paragem cardiorrespiratória.

Em nota, a família disse-se "consternada" e pediu "privacidade". "Consternada, a família agradece as manifestações de carinho e pede privacidade neste momento de dor, ela era doadora de órgãos de estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova oportunidade com o seu gesto".

Além de atriz, Gabi Costa é descrita em perfis como ativista social e emprestava a sua voz em filmes e jogos de computador. A morte, aos 33, deixou a comunidade artística do Brasil consternada. Uma das suas maiores amigas, a também atriz Lorena Comparato, foi das mais chocadas.

"A Gabi sempre foi uma artista inspiradora. Era uma menina que sempre foi muito interessada nas causas mais nobres e necessárias. Ela falava de LGBT, suicídio, agressão contra mulheres... Ela falava e defendia isso com muita veemência. Ela tinha vontade de ganhar o mundo e espalhar a palavra dela por todos os cantos e ajudar muita gente. Ela era uma menina muito determinada, estudiosa, com uma luz inquieta. Ela queria muito falar sobre essas coisas da vida difíceis de falar. E ela estava sempre com muita garra, era uma menina muito iluminada", afirmou ao jornal Extra.